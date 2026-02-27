IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS SA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS SA veröffentlichte am 24.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 BRL präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,510 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,03 Prozent auf 376,1 Millionen BRL aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 308,2 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS SA hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 3,44 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2,02 BRL je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,65 Milliarden BRL gegenüber 1,18 Milliarden BRL im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at