Iguatemi Empresa de Shopping Centers: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Iguatemi Empresa de Shopping Centers lud am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,08 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,030 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 139,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 134,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 56,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at