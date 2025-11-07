Iguatemi Empresa de Shopping Centers: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Iguatemi Empresa de Shopping Centers hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,04 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,030 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,78 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 71,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 72,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at