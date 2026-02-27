Iguatemi Empresa de Shopping Centers stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Iguatemi Empresa de Shopping Centers hat sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 34,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 61,8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 83,1 Millionen USD ausgewiesen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,170 USD gegenüber 0,120 USD je Aktie im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Iguatemi Empresa de Shopping Centers in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 39,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 352,71 Millionen USD im Vergleich zu 252,02 Millionen USD im Vorjahr.

