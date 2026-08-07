Iguatemi Empresa de Shopping Centers stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Iguatemi Empresa de Shopping Centers lud am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,060 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 44,49 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 79,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 142,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at