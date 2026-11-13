Iguatemi Empresa de Shopping Centers: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Iguatemi Empresa de Shopping Centers hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,040 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 203,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 216,4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 71,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at