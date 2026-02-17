Ihdathiat Real Estate präsentierte Quartalsergebnisse

Ihdathiat Real Estate äußerte sich am 15.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 JOD gegenüber -0,010 JOD im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,030 JOD beziffert. Im Vorjahr hatte Ihdathiat Real Estate -0,020 JOD je Aktie verdient.

Redaktion finanzen.at