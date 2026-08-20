Biotech Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018
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20.08.2026 15:16:04
IHE vs. XBI: Pharma Stability or Biotech Growth -- Which Healthcare ETF Is the Better Buy?
Comparing the iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (NYSEMKT:IHE) to the State Street SPDR S&P Biotech ETF (NYSEMKT:XBI) illustrates a familiar healthcare trade-off: the relative stability of massive pharmaceutical conglomerates versus the high-volatility growth potential of early stage biotechnology.Investors looking for healthcare exposure often face a choice between specialized sub-sectors with very different risk profiles. While both of these funds invest in medical innovation, IHE leans on established pharma giants with steady cash flows, while XBI tracks a broader, more volatile slice of the biotech industry that's highly sensitive to clinical trial results and research breakthroughs.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-year return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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