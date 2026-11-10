iHeartMedi a Aktie
WKN DE: A2PKSW / ISIN: US45174J5092
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10.11.2026 16:28:18
iHeartMedia: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 9, 2026, iHeartMedia (NASDAQ:IHRT) announced consolidated revenue of $1.03 billion, up 3.3% year over year. Broadcast radio faces structural headwinds as advertisers shift budgets toward automated platforms. Monetizing traditional radio reach through digital technology remains critical while podcasting drives expansion. Three takeaways from management's comments highlight where the business is headed.
Podcasting generated $174 million in revenue during the quarter, growing 24.6% year over year and beating management's guidance. Separating podcasting from the Digital Audio Group, the segment housing digital streaming and online services, gives investors direct visibility into the company's fastest-growing unit.
Ad agencies are rapidly turning to programmatic buying, software that automates ad purchases across digital channels, and management developed AudioGraph, its automated ad platform for broadcast radio, to capture ad spending that currently bypasses traditional radio networks.
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