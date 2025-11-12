iHeartMedia A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

iHeartMedia A präsentierte in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,43 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei iHeartMedia A ein EPS von -0,270 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat iHeartMedia A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,10 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 997,0 Millionen USD im Vergleich zu 1,01 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at