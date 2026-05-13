iHeartMedia A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

iHeartMedia A hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,61 USD gegenüber -1,840 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz wurden 884,2 Millionen USD gegenüber 807,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at