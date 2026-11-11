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11.11.2026 06:31:29
iHeartMedia A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
iHeartMedia A hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei -0,06 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,430 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,03 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 997,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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