iHeartMedia A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

iHeartMedia A präsentierte am 02.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,27 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

iHeartMedia A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,13 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,12 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 3,060 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -6,680 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat iHeartMedia A in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,86 Milliarden USD im Vergleich zu 3,85 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at