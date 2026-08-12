iHeartMedia A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

iHeartMedia A hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,52 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei iHeartMedia A ein EPS von -0,540 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat iHeartMedia A 977,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 933,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at