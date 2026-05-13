iHeartMedia B: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

iHeartMedia B hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,61 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,840 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 884,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 807,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at