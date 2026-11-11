iHeartMedia B: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

iHeartMedia B veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,06 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei iHeartMedia B ein EPS von -0,430 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 997,0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,03 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at