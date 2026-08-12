iHeartMedia B öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

iHeartMedia B gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das iHeartMedia B ein Ergebnis je Aktie von -0,540 USD vermeldet.

Beim Umsatz wurden 977,2 Millionen USD gegenüber 933,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at