iHeartMedia B präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

iHeartMedia B hat am 02.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das iHeartMedia B ein Ergebnis je Aktie von 0,210 USD vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,13 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,12 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3,060 USD. Im Vorjahr hatten -6,680 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,27 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,86 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 3,85 Milliarden USD im Vorjahr.

