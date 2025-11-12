|
12.11.2025 06:31:28
iHeartMedia B: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
iHeartMedia B hat am 10.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,43 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das iHeartMedia B ein Ergebnis je Aktie von -0,270 USD vermeldet.
Der Umsatz lag bei 997,0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 1,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
