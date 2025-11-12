iHeartMedia B: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

iHeartMedia B hat am 10.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,43 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das iHeartMedia B ein Ergebnis je Aktie von -0,270 USD vermeldet.

Der Umsatz lag bei 997,0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 1,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at