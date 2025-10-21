InterContinental Hotels Group Aktie
WKN DE: A2PBZV / ISIN: US45857P8068
|
21.10.2025 15:23:46
IHG Chair Deanna Oppenheimer Takes Medical Leave; Names Graham Allan Interim Chair
(RTTNews) - IHG Hotels & Resorts (IHG, IHG.L) announced Tuesday that Non-Executive Chair Deanna Oppenheimer is taking a short-term leave of absence for medical reasons, effective immediately.
The company has named Senior Independent Non-Executive Director Graham Allan to assume Chair responsibilities on an interim basis during his absence.
The company said it will provide a further update on Oppenheimer's return in due course.
