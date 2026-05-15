Green Aktie
WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031
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15.05.2026 09:00:00
IHH bags S$250 million green loan from DBS to promote safe use of antibiotics
The deal shows that sustainable financing can go beyond traditional environmental metrics, says DBSWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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