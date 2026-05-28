IHH Healthcare Bhd: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

IHH Healthcare Bhd hat sich am 26.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde mit 0,06 MYR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,060 MYR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,12 Prozent auf 6,55 Milliarden MYR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,29 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,059 MYR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 6,72 Milliarden MYR geschätzt.

Redaktion finanzen.at