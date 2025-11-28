IHH Healthcare Bhd legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

IHH Healthcare Bhd hat sich am 26.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 MYR gegenüber 0,060 MYR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,43 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,57 Milliarden MYR, während im Vorjahreszeitraum 5,64 Milliarden MYR ausgewiesen worden waren.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,057 MYR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 6,62 Milliarden MYR gesehen hatten.

Redaktion finanzen.at