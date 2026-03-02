02.03.2026 06:31:29

IHH Healthcare Bhd legte Quartalsergebnis vor

IHH Healthcare Bhd hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,06 MYR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IHH Healthcare Bhd 0,080 MYR je Aktie eingenommen.

IHH Healthcare Bhd hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,58 Milliarden MYR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,69 Milliarden MYR erwirtschaftet worden waren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,059 MYR ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 6,69 Milliarden MYR erwartet.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,240 MYR. Im Vorjahr waren 0,300 MYR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat IHH Healthcare Bhd im vergangenen Geschäftsjahr 25,75 Milliarden MYR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IHH Healthcare Bhd 24,38 Milliarden MYR umsetzen können.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 0,222 MYR je Aktie sowie einem Umsatz von 25,94 Milliarden MYR gelegen.

