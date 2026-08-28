IHH Healthcare Bhd präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

IHH Healthcare Bhd hat am 27.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,06 MYR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,050 MYR je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IHH Healthcare Bhd im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,05 Milliarden MYR. Im Vorjahresviertel waren 6,30 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,060 MYR sowie einem Umsatz von 7,00 Milliarden MYR in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at