ageas NV Aktie
WKN DE: A1J1DR / ISIN: BE0974264930
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26.08.2026 07:00:00
IHH seeks larger Fortis stake, 10,000 bed capacity in India as it expands global reach
Fortis currently has about 6,100 beds across 36 facilities in the countryWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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