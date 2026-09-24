Sankyo Aktie
WKN DE: 857084 / ISIN: JP3326400003
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24.09.2026 15:34:51
IHH’s unit appeals Tokyo court's rejection of Daiichi Sankyo damages claim
NTK had filed a petition seeking to revise damages from Daiichi Sankyo to up to 109.3 billion rupeesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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