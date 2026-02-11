IHI legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

IHI ließ sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat IHI die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte IHI 0,230 USD je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,70 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2,58 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at