IHI präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

IHI hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 29,69 JPY gegenüber 41,81 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 404,77 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 7,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 375,86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at