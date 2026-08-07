IHI: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

IHI hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 50,48 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IHI 10,95 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 374,55 Milliarden JPY – ein Plus von 10,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IHI 337,79 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at