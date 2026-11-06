IHI: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

IHI stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 2,54 Milliarden USD, gegenüber 2,55 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,30 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at