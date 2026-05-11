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11.05.2026 06:31:29
IHI stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
IHI hat am 08.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 71,67 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 33,93 JPY je Aktie generiert.
Umsatzseitig wurden 514,06 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte IHI 476,84 Milliarden JPY umgesetzt.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 151,88 JPY gegenüber 106,41 JPY je Aktie im Vorjahr.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1 626,83 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1 643,40 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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