IHI: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

IHI veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,32 USD gegenüber 0,080 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,35 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IHI einen Umsatz von 2,34 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at