IHI zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

IHI hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,220 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IHI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,28 Milliarden USD im Vergleich zu 3,13 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,01 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat IHI in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,91 Milliarden USD im Vergleich zu 10,67 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at