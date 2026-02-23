|
Ihlas Gazetecilik präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ihlas Gazetecilik hat am 20.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 TRY. Im Vorjahresviertel waren 0,430 TRY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 745,0 Millionen TRY gegenüber 563,7 Millionen TRY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,290 TRY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Ihlas Gazetecilik ein Gewinn pro Aktie von 0,140 TRY in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahr hat Ihlas Gazetecilik im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 39,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,49 Milliarden TRY. Im Vorjahr waren 1,78 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.
