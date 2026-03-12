Ihlas Madencilik stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ihlas Madencilik hat am 10.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,54 TRY beziffert, während im Vorjahresquartal -0,200 TRY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1133,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 100,1 Millionen TRY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,23 Milliarden TRY ausgewiesen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,650 TRY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,470 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 257,81 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,72 Milliarden TRY umgesetzt, gegenüber 481,43 Millionen TRY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at