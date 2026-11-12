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12.11.2026 06:31:28
Ihlas Yayin hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Ihlas Yayin hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Ihlas Yayin hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,32 TRY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,360 TRY je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat Ihlas Yayin mit einem Umsatz von insgesamt 967,4 Millionen TRY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 831,6 Millionen TRY erwirtschaftet worden waren, um 16,33 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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