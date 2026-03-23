23.03.2026 06:31:29

IHQ präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

IHQ hat am 20.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1036,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IHQ -394,000 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,13 Prozent zurück. Hier wurden 6,87 Milliarden KRW gegenüber 7,91 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1922,000 KRW gegenüber -4203,000 KRW im Vorjahr verkündet.

Auf der Umsatzseite hat IHQ im vergangenen Geschäftsjahr 27,73 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IHQ 32,43 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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