IHS A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

IHS A hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 490,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 455,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at