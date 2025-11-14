IHS A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

IHS A hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,45 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IHS A -0,610 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 455,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 420,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at