IHS A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

IHS A ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat IHS A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IHS A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,51 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 415,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 439,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at