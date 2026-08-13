IHS A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

IHS A äußerte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

IHS A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,110 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 428,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 433,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at