18.03.2026 06:31:28

IHS A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

IHS A lud am 16.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,23 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,740 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 254,0 Millionen USD – eine Minderung von 41,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 437,8 Millionen USD eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,430 USD beziffert. Im Vorjahr hatte IHS A -4,900 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 7,55 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,58 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,71 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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