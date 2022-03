IHS-Chefposten - Gleichzeitige Professur an Uni Wien ist nicht fix

Seit dem Wechsel von Martin Kocher von der Spitze des Instituts für Höhere Studien (IHS) ins Arbeitsministerium ist der Chefposten vakant. Die Stelle soll nun gemeinsam mit der Universität Wien neu ausgeschrieben werden. Eine damit einhergehende Professur an der Uni ist aber keinesfalls fix, war es der Universität am Mittwoch wichtig zu betonen. Es gebe dazu "noch keine finale Entscheidung in der Universität", hieß es dazu.

Es treffe aber zu, dass das Rektorat mit dem Kuratorium des IHS "in konstruktiven Gesprächen dazu" stehe, so Uni-Wien-Sprecherin Cornelia Blum. Der nächste Schritt sei die Konsultation der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, insbesondere der Volkswirtschaftslehre.

"Wenn eine Professur ausgeschrieben wird, dann wird ein autonomes Berufungsverfahren nach universitären Standards durchgeführt", strich die Pressesprecherin hervor. Über Personen werde "natürlich derzeit nicht gesprochen".

Das IHS hatte Dienstagnachmittag nach seiner Kuratoriumssitzung eine Verknüpfung des Leitungspostens mit einer möglichen Professur anklingen lassen. "Die künftige wissenschaftliche Führungsperson am Institut für höhere Studien soll somit zugleich auch eine Professur an Österreichs größter Universität erhalten", hatte es in einer Mitteilung geheißen.

Das Institut für höhere Studien ernenne in den kommenden Wochen eine Interimsdirektorin oder einen Interimsdirektor, der bis zu zwölf Monaten im Amt bleibe und die Geschäfte im wissenschaftlichen Betrieb leiten werde. In diesem Zeitraum werde die Position der wissenschaftlichen Leitung gemeinsam mit der Universität Wien neu ausgeschrieben.

"Die Zusammenarbeit mit der Uni Wien ist für uns ein historischer Schritt - das Gewicht unseres Instituts und das in uns gesetzte Vertrauen freuen mich sehr", hatte Franz Fischler, Präsident des Kuratoriums, mitgeteilt.

"Mit der Entscheidung zu einem Joint Appointment heben wir das IHS an die Spitze der österreichischen sozialwissenschaftlichen Forschung. Mit der Entscheidung, eine interimistische Leitung einzusetzen, werden auch die Abläufe im Haus im kommenden Jahr stabil und sicher sein", so Fischler weiter.

Das IHS sucht seit Jänner 2021 nach einem Nachfolger für den nunmehrigen Arbeitsminister Kocher. Zunächst sollte der deutsche Ökonom Lars Feld nachrücken, dieser sagte jedoch kurz vor seinem Antritt ab. Ins Gespräch war man zuletzt auch mit dem Chef des Brüsseler Thinktanks Bruegel, Guntram Wolff, gekommen. Auch Wolff entschied sich aber letztlich gegen das IHS. Für die interimistische Leitung dürfte einem Bericht im "Kurier" (Dienstagsausgabe) zufolge der Ökonom Martin Wagner von der Universität Klagenfurt im Gespräch sein.

