IHS: Green Deal braucht mehr Bildung bei nachhaltigem Finanzwissen

Die EU will mit dem Green Deal Europa bis 2050 klimaneutral machen - wofür auch private Investitionen in den Klimaschutz notwendig sind. Doch hier herrscht noch Aufholbedarf, so das Institut für Höhere Studien (IHS). "Unser Auftrag ist klar: Wir müssen das klassische Finanzwissen parallel zum nachhaltigen Finanzwissen vorantreiben", betonte dazu heute Gerald Resch, Generalsekretär des österreichischen Bankenverbandes.

Viele, vor allem junge Menschen, hätten großes Interesse an Nachhaltigkeit und den Wunsch, die Klimawende aktiv mitzugestalten. "ESG-Investments können somit die Chance für einen Einstieg in den Kapitalmarkt sein", so Resch bei der Präsentation des IHS Policy Brief zum Thema nachhaltiges ESG-Finanzwissen. Wobei das Kürzel für "Environmental, Social and Governance" (also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) steht. Das IHS-Positionspapier verweist auf eine repräsentativen Stichprobe, wonach im Durchschnitt die Befragten etwa die Hälfte der ESG-Finanzwissensfragen korrekt beantworten konnten.

stf/tsk