IHS-Prognose: Wirtschaft wächst bis 2030 jährlich um etwa ein Prozent

Das Institut für Höhere Studien (IHS) hat am Donnerstag seine neueste Mittelfristprognose bis ins Jahr 2030 präsentiert. Per anno ist demnach lediglich mit einem Wirtschaftswachstum von durchschnittlich einem Prozent zu rechnen. Die Prognose ist wegen der volatilen Weltlage zudem mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Immerhin dürfte der Bau die Rezession hinter sich lassen und auch die Exporte sollten nach Rückgängen wieder anziehen. Die Inflation dürfte auch sinken.

Für heuer rechnet das IHS aber noch mit einer Teuerung von 3 Prozent. Ab 2028 sollte dann hierzulande das EZB-Inflationsziel von 2,0 Prozent erreicht werden. Im Durchschnitt bis 2030 rechnet das Institut mit einer Zunahme der Verbraucherpreise von 2,3 Prozent pro Jahr.

Weiterhin schwächt die demografische Entwicklung das Arbeitskräfteangebot - Stichwort: Fachkräftemangel. Gepaart mit einem moderaten Beschäftigungswachstum sollte die Arbeitslosenquote von 7,5 Prozent heuer bis 2030 auf 6,4 Prozent zurückgehen. Die Beschäftigung dürfte um 0,6 Prozent pro Jahr zulegen.

Das IHS geht davon aus, dass Verwerfungen des Iran-Kriegs rasch überwindbar seien, baut in der Prognose aber auf keine weitere Eskalation, die sich aufgrund der Entwicklung der vergangenen Tage allerdings zumindest befürchten lässt. Das erwartete Wirtschaftswachstum von durchschnittlich je einem Prozent pro Jahr bis 2030 ist trotzdem deutlich niedriger als der Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre von 1,9 Prozent.

Konkrete Wachstumsausblicke bis 2030: plus 1,2 Prozent 2028 Höchstwert

Konkret geht das Institut von einem Wachstum heuer von 0,8 Prozent aus. 2027 rechnet es mit 1,0 Prozent. Für den Zeitraum von 2028 bis 2030 werden Zuwächse der Austro-Wirtschaftsleistung von 1,2 Prozent, 1,1 Prozent und 1,0 Prozent prognostiziert. Damit expandiert die österreichische Wirtschaft im Prognosezeitraum annähernd so stark wie der Euroraum.

Internationale Prognosen und Austro-Exporte

Das Wachstum wichtiger Volkswirtschaften übersteigt jenes Österreichs, auch die Eurozone dürfte mit 1,1 Prozent minimal stärker wachsen. Die Weltwirtschaft dürfte um durchschnittlich 2,8 Prozent pro Jahr wachsen. Ausgangsbasis ist aber auch hier, dass der Iran-Krieg nicht eskaliert und sich so die Situation bei den Energiepreisen entspannt. Die Wirtschaft der größten Volkswirtschaft der Erde, der USA, soll bis 2030 dann durchschnittlich um 1,8 Prozent wachsen, jene des Verfolgers China um 3,9 Prozent.

Die heimischen Exporte verzeichneten in den beiden vergangenen Jahren wegen kräftig gestiegener Energie- und Lohnstückkosten deutliche Marktanteilsverluste. "Mit produktivitätsorientierten Lohnabschlüssen in der Industrie dürfte sich die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der Exporte jedoch nicht weiter verschlechtern", schreibt das IHS. Die Warenexporte werden laut Prognose um 1,9 Prozent pro Jahr zulegen. Bei den Gesamtexporten von Waren und Dienstleistungen wird der Zuwachs voraussichtlich 2 Prozent betragen. Mit 1,9 Prozent pro Jahr dürften die Gesamtimporte nur geringfügig langsamer als die Exporte expandieren, sodass von der Außenwirtschaft insgesamt ein annähernd neutraler Wachstumsbeitrag ausgeht.

(Redaktionelle Hinweise: GRAFIK 0882-26) phs/tpo