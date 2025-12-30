|
iHuman A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
iHuman A hat am 29.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Mit einem EPS von 0,06 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als iHuman A mit 0,060 USD je Aktie genauso viel verdiente.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28,8 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 13,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
