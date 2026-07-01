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01.07.2026 06:31:29
iHuman A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
iHuman A hat sich am 29.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat iHuman A im vergangenen Quartal 26,4 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte iHuman A 28,9 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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