iHuman A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

iHuman A veröffentlichte am 29.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,05 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,95 Prozent zurück. Hier wurden 25,5 Millionen USD gegenüber 27,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at