IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT hat am 02.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 RON präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT ein EPS von 0,010 RON je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 46,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21,8 Millionen RON umgesetzt, gegenüber 14,8 Millionen RON im Vorjahreszeitraum.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,060 RON, nach 0,010 RON im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 26,09 Prozent auf 57,94 Millionen RON aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 45,95 Millionen RON in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at